Маркевич розповів, чи повернеться до тренерської роботи

Колишній наставник Карпат Мирон Маркевич оцінив імовірність свого повернення до тренерської роботи.

73-річного українського фахівця цитує Sport.ua.

"Знаєте, недавнє призначення на посаду головного тренера італійської Роми мого ровесника Клаудіо Раньєрі підтверджує, що все ще може бути. Я перебуваю в бойовій спортивній формі, принаймні, спокійно витримую 90 хвилин виступаючи за ветеранів Карпат чи ветеранську збірну України.

Намагаюся бути в курсі футбольних новин й уважно слідкую за перебігом подій не тільки в УПЛ, а й у всіх топчемпіонатах. Тому мене важко здивувати, до нового виклику я готовий", – заявив Маркевич.