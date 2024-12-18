Маркевич розповів, чи повернеться до тренерської роботи
Колишній наставник Карпат Мирон Маркевич оцінив імовірність свого повернення до тренерської роботи.
73-річного українського фахівця цитує Sport.ua.
"Знаєте, недавнє призначення на посаду головного тренера італійської Роми мого ровесника Клаудіо Раньєрі підтверджує, що все ще може бути. Я перебуваю в бойовій спортивній формі, принаймні, спокійно витримую 90 хвилин виступаючи за ветеранів Карпат чи ветеранську збірну України.
Намагаюся бути в курсі футбольних новин й уважно слідкую за перебігом подій не тільки в УПЛ, а й у всіх топчемпіонатах. Тому мене важко здивувати, до нового виклику я готовий", – заявив Маркевич.
Останнім місцем роботи Маркевича були Карпати, які він очолював з червня 2023 до липня 2024 року. Раніше тренер оцінив відбіркову групу України у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.