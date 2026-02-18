Відома зарплата Яремчука у Ліоні: скільки зароблятиме українець

Україснький нападник Роман Яремчук розмістився у середині зарплатного списку гравців французького Ліона.

Про це повідомляє Capology.

Зарплата українця у новому клубі за рік складе 1,14 мільйона євро (до сплати податків) або майже 22 тисячі євро на тиждень. Окрім цього 30-річний футболіст збірної України може отримати до 280 тисяч євро за сезон у вигляді бонусів.

Нагадаємо, що Яремчук доєднався до французького гранда на правах оренди до кінця поточного сезону-2025/26. Також у домовленості між Ліоном та грецьким Олімпіакосом є опція викупу гравця за 5 мільйонів євро.

Роман вже дебютував за нову команду у матчі Ліги 1 проти Ніцци, у якому Ліон здобув перемогу з рахунком 2:0. Український форвард вийшов на заміну на 81-й хвилині гри.

Для нього цей поєдинок став 17-м у цьому сезоні (4 голи та 1 асист).

Раніше колишній наставник луцької Волині Віталій Кварцяний прокоментував перехід Яремчука у Францію. Тренер впевнений, що Роман може заграти у Ліоні.

Наступний матч підопічні Паулу Фонсеки проведуть у неділю, 22 лютого. Це буде виїзна гра проти Страсбура (старт о 21:45 за Києвом). Ліон після 22 турів йде на 3-й позиції у турнірній таблиці Ліги 1, набравши 45 балів.