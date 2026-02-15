Гавр у меншості обіграв Тулузу в 22 турі Ліги 1, Осер в матчі з двома автоголами здолав Мец

У неділю, 15 лютого, відбулися заключні матчі 22 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Відкривав програму ігрового дня поєдинок, у якому Гавр вдома переміг Тулузу. Зазначимо, що вже з другої хвилини господарі грали у меншості після вилучення Санганте.

Пізніше відбулося ще дві зустрічі: Лор'ян переграв Анже, а Осер на виїзді обіграв Мец.

Закриватиме програму туру протистояння, в якому Ліон Романа Яремчука прийме Ніццу.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

22 тур, 15 лютого

Гавр – Тулуза 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 43 Сумаре, 1:1 – 45+3 Сідібе, 2:1 – 53 Сумаре

Вилучення: 2 – Санганте (Гавр)

Лор'ян – Анже 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Пажі, 2:0 – 58 Макенго

Мец – Осер 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 4 Сане (аг), 0:2 – 76 Мбула (аг), 0:3 – 89 Дануа, 1:3 – 90+4 Мбала

21:45 Ліон – Ніцца

Нагадаємо, у попередніх матчах туру ПСЖ із Забарним сенсаційно поступився Ренну, а Монако попри вилучення здолав Нант.