ПСЖ – Ліон: прогноз букмекерів на матч 30 туру Ліги 1

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 30 туру французької Ліги 1 між ПСЖ та Ліоном.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є ПСЖ, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,30. На успіх Ліона можна поставити з коефіцієнтом 9,20, на нічию – 6,10.

Поєдинок ПСЖ – Ліон відбудеться 19 квітня на стадіоні "Парк-Олімпік-Ліонне" у Ліоні. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що ПСЖ посідає 1 місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи в активі 63 очки. Натомість Ліон із 51 балом йде 5-м.

