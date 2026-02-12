Українська правда
Орендований гравець Реала креативно вибачився перед гравцями Ліона за вилучення

Богдан Войченко — 12 лютого 2026, 10:47
Бразильський талант Ендрік, який нещодавно приєднався до Ліона, вже встиг не лише адаптуватися у Франції, а й голосно заявити про себе поза футбольним полем.

Нападник зробив несподіваний жест для всього складу команди подарував кожному гравцю персоналізований набір із PlayStation 5.

Комплекти виглядають більш ніж солідно: у кожному дорожня валіза з іменем футболіста, його номером та прапором країни, а також ігрова консоль. Такий формат ідеально підходить для постійних виїздів і перельотів, яких у професійному футболі більш ніж достатньо.

Ендрік навіть опублікував фото з роздягальні, де перед шафкою кожного гравця стояв індивідуальний подарунок. Світлина швидко розлетілася соцмережами.

Втім, уболівальники одразу побачили можливий підтекст. У матчі проти Нанта (1:0) бразилець отримав червону картку та дискваліфікацію на три поєдинки. Тож у мережі жартують: чи не стало це своєрідним способом "згладити кути" перед партнерами?

Нагадаємо, французький клуб підписав Ендріка у кінці 2025-го року на правах оренди без права викупу. У чотирьох матчах за Ліон бразилець відзначився трьома голами і одним асистом.

Ліон Реал Мадрид Ендрік