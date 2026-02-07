Українська правда
Ланс у меншості переміг Ренн, Брест обіграв Лор'ян у 21 турі Ліги 1

Олексій Мурзак — 7 лютого 2026, 22:00
У суботу, 7 лютого, низкою матчів продовжився 21-й тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому протистоянні ігрового дня Ланс впевнено переграв Ренн та знову повернув собі перше місце в турнірній таблиці.

Пізніше відбувся ще один поєдинок, в якому Брест переміг Лор'ян.

Закриватиме програму вечора зустріч Нанта з Ліоном, яка стартує о 22:05 за київським часом.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
21 тур, 7 лютого

Ланс – Ренн 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 8 Леполь, 1:1 – 41 Едуар, 2:1 – 54 Агілар, 3:1 – 78 Сен-Максімен

Вилучення: 56 – Агілар (Ланс)

Брест – Лор'ян 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Лабо Ласкарі, 2:0 – 77 Ажорк

  • 22:05 Нант – Ліон

