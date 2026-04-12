Букмекери визначили фаворита матчу Ліон – Лор’ян

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 29 туру французької Ліги 1 між Ліоном та Лор'яном.

На думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Ліон, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,71. На успіх Лор'яна можна поставити з коефіцієнтом 5,20, на нічию – 3,96.

Поєдинок Ліон – Лор'ян відбудеться 12 квітня на "Стадіо Енніо Тардіні". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що Ліон посідає 7 місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи в активі 48 очок. Натомість Лор'ян із 38 балами йде 9-м.

