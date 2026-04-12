Ліон – Лор’ян. Де та коли дивитися матч 29 туру Ліги 1

У неділю, 12 квітня, на "Парк-Олімпік-Ліонне" відбудеться матч 29 туру французької Ліги 1, в якому Ліон прийматиме Лор'ян.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 2" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 21:45 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Ліон, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,71. На успіх Лор'яна можна поставити з коефіцієнтом 5,20, на нічию – 3,96.

Зазначимо, що Ліон посідає 7 місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи в активі 48 очок. Натомість Лор'ян із 38 балами йде 9-м.

