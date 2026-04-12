Ліон з голом Яремчука переграв Лор'ян, Лілль розгромив Тулузу в 29 турі Ліги 1

У неділю, 12 квітня, трьома матчами продовжився 29-й тур французької Ліги 1 поточного сезону-2025/26.

Ніцца вдома не змогла переграти Гавр, зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1. Лілль на виїзді розгромив Тулузу, голи у свій актив записали Меньє, Перро, Фернандес-Пардо та Жіру.

Ліон вдома перервав безвиграшну серію з шести матчів у чемпіонаті, обігравши Лор'ян. Своїм дебютним голом за "ткачів" у Лізі 1 відзначився український нападник Роман Яремчук. Форвард розпочав гру у стартовому складі та відіграв 86 хвилин.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

29 тур, 12 квітня

Ніцца – Гавр 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Самата, 1:1 – 59 Абді

Тулуза – Лілль 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 23 Меньє, 0:2 – 50 Перро, 0:3 – 55 Фернандес-Пардо, 0:4 – 88 Жіру (пен)

Ліон – Лор'ян 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Яремчук, 2:0 – 56 Толіссо

Турнірна таблиця Ліги 1

Нагадаємо, напередодні Осер та Нант не визначили переможця у битві аутсайдерів Ліги 1, а Ренн переграв Анже.