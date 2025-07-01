Балотеллі: Дженоа проявив до мене неповагу

Скандальний італійський нападник Маріо Балотеллі розкритикував свій тепер уже колишній клуб, Дженоа, термін дії контракту з яким завершився вчора, 30 червня.

Слова форварда наводить Ніколо Скіра.

"Дженоа проявив до мене неповагу. Клуб ніколи не мав сміливості чітко визначити свою позицію. А Вієйра я, схоже, просто муляю очі", – заявив 34-річний ексфорвард збірної Італії.

Нагадаємо, Балотеллі перейшов у Дженоа в жовтні минулого року на правах вільного агента. Незабаром після цього команду очолив Патрік Вієйра, з яким у Балотеллі були складні стосунки ще з часів спільної роботи в Ніцці.

У минулому сезоні нападник взяв участь у 6 матчах Серії А, сумарно провівши на полі 56 хвилин. Результативними діями не відзначався.