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Балотеллі: Дженоа проявив до мене неповагу

Олег Дідух — 1 липня 2025, 18:13
Балотеллі: Дженоа проявив до мене неповагу
Маріо Балотеллі
ФК Дженоа

Скандальний італійський нападник Маріо Балотеллі розкритикував свій тепер уже колишній клуб, Дженоа, термін дії контракту з яким завершився вчора, 30 червня.

Слова форварда наводить Ніколо Скіра.

"Дженоа проявив до мене неповагу. Клуб ніколи не мав сміливості чітко визначити свою позицію. А Вієйра я, схоже, просто муляю очі", – заявив 34-річний ексфорвард збірної Італії.

Нагадаємо, Балотеллі перейшов у Дженоа в жовтні минулого року на правах вільного агента. Незабаром після цього команду очолив Патрік Вієйра, з яким у Балотеллі були складні стосунки ще з часів спільної роботи в Ніцці.

У минулому сезоні нападник взяв участь у 6 матчах Серії А, сумарно провівши на полі 56 хвилин. Результативними діями не відзначався.

Маріо Балотеллі Дженоа Патрік Вієйра

Дженоа

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