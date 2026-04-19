Олександр Булава — 19 квітня 2026, 20:20
Лукаку повернеться у Наполі після штрафу клубу
Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку повернеться у Наполі після конфлікту з клубом.

Про це повідомляє Football Italia.

Лукаку повернеться до тренувань Наполі в понеділок перед останніми п'ятьма матчами сезону-2025/26 у Серії А. Бельгієць повідомив про це рішення клубу через свого агента.

Нагадаємо, у березні нападник відправився у розташування збірної Бельгії, проте тренерський штаб команди вирішив не залучати його до березневих матчів через недоліковану травму. Після цього форвард повинен був повернутися в розташування Наполі, проте без дозволу клубу вирішив залишитися у Бельгії та продовжувати відновлення самостійно.

Повернення Лукаку на тренувальну базу Наполі очікувалося 14 квітня, проте 32-річний нападник в Італію так і не прибув. Після цього стосунки між клубом і гравцем зруйновані остаточно. Наполі вирішив оштрафувати 32-річного гравця за його несанкціоновану відпустку.

Контракт бельгійця з Наполі діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро.

Раніше головний тренер Наполі Антоніо Конте спростував чутки про те, що уже погодився повернутися в збірну Італії після завершення поточного клубного сезону.

