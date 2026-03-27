Лукаку може покинути Наполі після ЧС-2026

Олександр Булава — 27 березня 2026, 16:19
Нападник Наполі Ромелу Лукаку може змінити команду після чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Зазначається, що стосунки бельгійця та неаполітанського клубу зіпсувались, тому він готовий піти після завершення сезону.

Гравець має пропозиції від саудівських та турецьких клубів, а також від рідного Андерлехта.

Нагадаємо, Лукаку лише нещодавно повернувся після серйозної травми, та був викликаний на березневі товариські матчі збірної Бельгії. Проте лікарі та тренерський штаб команди оцінили стан форварда та вирішили не залучати його до найближчих матчів команди.

Лукаку повинен був повернутися в розташування Наполі, проте форвард самовільно ухвалив рішення залишитися у Бельгії до кінця тижня. Керівництво Наполі роздратоване такою поведінкою гравця та може накласти на футболіста штраф.

У поточному сезоні 32-річний бельгієць відзначився 1 голом у 7 матчах за Наполі, сумарно провівши на полі лише 64 хвилини.

