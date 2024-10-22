Алієв: Професійний футбол в Україні потихеньку вмирає

Колишній гравець Динамо Київ та збірної України Олександр Алієв назвав відмирання професійного футболу в Україні однією з причин підписання контракту з медіафутбольним клубом PROFAN.

Хавбека цитує Sport-express.ua.

"Я давно спілкувався з хлопцями з PROFAN, був на їхньому матчі проти Рух Медіа. Мені запропонували пограти за них, я погодився. Поки є вільні хвилини, то чому ні? Медіаліга мені подобається. Я тільки за, щоб її просувати.

Медіафутбол у нашій країні розвивається. Хороший приклад – це Рух Медіа. Професійний футбол в Україні потихеньку вмирає, а медіаліга навпаки – набирає обертів", – заявив Алієв.