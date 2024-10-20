Алієв гратиме за медіаклуб, наступний матч – проти команди Мілевського

Колишній півзахисник Динамо Київ та збірної України Олександр Алієв виступатиме за медіафутбольний клуб PROFAN.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Що цікаво свій наступний матч PROFAN проведе проти команди IGNIS, за яку виступає колишній партнер Алієва по Динамо Артем Мілевський. Матч відбудеться в середу, 23 жовтня в Києві на стадіоні імені Баннікова. Початок – о 12:15.

Нагадаємо, між Алієвим та Мілевським раніше виник серйозний конфлікт. Форвард назвав "дуже дурним вчинком" те, що восени минулого року Алієв виніс на загал плачевний стан здоров’я Артема. Пізніше Олександр заявив, що Мілевського для нього більше не існує.

У відповідь на це Артем висміяв розмови Алієва щодо їхнього примирення.