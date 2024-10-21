Мілевський: Намагаюся знайти спільну мову з Алієвим

Колишній форвард Динамо Київ та збірної України Артем Мілевський напередодні матчу медіаліги проти команди Олександра Алієва відповів на запитання про те, чого може побажати своєму експартнеру по команді.

Слова Мілевського приводить YouTube-канал Укрінформ.

"Сані – без травм. Я ще раз повторюся: не вперше я це і в інтернеті, хоч я усюди заблокований, але я намагаюся знайти спільну мову. Вибачатися мені, за великим рахунком… Я не обзивав нікого – ні його батьків, ні його дітей тим більше, не дай Боже, ні його самого, тому… Блін, я намагаюся і хочу знайти спільну мову з ним, ще раз повторюся. Тому успіхів, Саня", – заявив Мілевський.

"Сані – без травм. Я ще раз повторюся: не вперше я це і в інтернеті, хоч я усюди заблокований, але я намагаюся знайти спільну мову. Вибачатися мені, за великим рахунком…

Я не обзивав нікого – ні його батьків, ні його дітей тим більше, не дай Боже, ні його самого, тому… Блін, я намагаюся і хочу знайти спільну мову з ним, ще раз повторюся. Тому успіхів, Саня", – заявив Мілевський.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про те, що Алієв гратиме за медіаклуб PROFAN, перший матч – проти команди Мілевського, IGNIS, 23 жовтня. Сьогодні відбулася передматчева пресконференція, на якій були присутні обидва ексгравці Динамо.