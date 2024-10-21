Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілевський: Намагаюся знайти спільну мову з Алієвим

Олег Дідух — 21 жовтня, 17:55
Мілевський: Намагаюся знайти спільну мову з Алієвим
Артем Мілевський
Getty Images

Колишній форвард Динамо Київ та збірної України Артем Мілевський напередодні матчу медіаліги проти команди Олександра Алієва відповів на запитання про те, чого може побажати своєму експартнеру по команді.

Слова Мілевського приводить YouTube-канал Укрінформ.

"Сані – без травм. Я ще раз повторюся: не вперше я це і в інтернеті, хоч я усюди заблокований, але я намагаюся знайти спільну мову. Вибачатися мені, за великим рахунком…

Я не обзивав нікого – ні його батьків, ні його дітей тим більше, не дай Боже, ні його самого, тому… Блін, я намагаюся і хочу знайти спільну мову з ним, ще раз повторюся. Тому успіхів, Саня", – заявив Мілевський.

"Сані – без травм. Я ще раз повторюся: не вперше я це і в інтернеті, хоч я усюди заблокований, але я намагаюся знайти спільну мову. Вибачатися мені, за великим рахунком…

Я не обзивав нікого – ні його батьків, ні його дітей тим більше, не дай Боже, ні його самого, тому… Блін, я намагаюся і хочу знайти спільну мову з ним, ще раз повторюся. Тому успіхів, Саня", – заявив Мілевський.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про те, що Алієв гратиме за медіаклуб PROFAN, перший матч – проти команди Мілевського, IGNIS, 23 жовтня. Сьогодні відбулася передматчева пресконференція, на якій були присутні обидва ексгравці Динамо.

Артем Мілевський Олександр Алієв

Артем Мілевський

Алієв: Вся країна хоче, щоб ми з Мілевським помирилися
Алієв гратиме за медіаклуб, наступний матч – проти команди Мілевського
Мілевський привітав із днем народження доньку олігарха, якого звинувачували у зв'язках з РФ
Друг Мілевського повідомив, що за його голову обіцяють винагороду 300 тисяч доларів
Давайте почекаємо, блін: Мілевський закликав не носити на руках гравця збірної України

Останні новини