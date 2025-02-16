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Колишній гравець Манчестер Юнайтед звинуватив суперника в расизмі. Раніше той кусав суперника

Руслан Травкін — 16 лютого 2025, 10:46
Колишній гравець Манчестер Юнайтед звинуватив суперника в расизмі. Раніше той кусав суперника
Ганнібал Межбрі
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Хавбек Бернлі Ганнібал Межбрі звинуватив форварда Престона Мілутіна Осмаїча в расистських образах. Сталося це під час гри (0:0) між командами у матчі Чемпіоншипу.

Про це пише BBC.

Матч був відкладений на кілька хвилин у другому таймі, коли тунісець люто відреагував на те, що сказав йому Осмаїч, а потім Ганнібал довго розмовляв з арбітром Ендрю Кітченом.

Бернлі в офіційній заяві заявив, що їм "відомо про ймовірний коментар". Вони висловили повну підтримку 22-річному гравцю.

Представники Престона заявили, що гравець Чорногорії Осмаїч "рішуче спростував" заяви про коментарі на адресу Ганнібала.

Відомо, що про ймовірний інцидент було повідомлено офіційним особам під час і після гри, і арбітр Кітчен зареєстрував скаргу.

"Він травмований. Я думаю, що всі бачили, що тоді Ганнібал був емоційним гравцем, і він був помітно дуже напружений тим, що було сказано.

Я не хочу вдаватися в деталі того, що було сказано, я впевнений, що це з’явиться у свій час. Ганнібал повідомив про це, і він справді гірко засмучений, тому ми побачимо, що станеться найближчими днями", – сказав після гри Скотт Паркер, наставник Бернлі.

Для Осмаїча це не перший скандал. У жовтні він був дискваліфікований на вісім ігор Федерацією Англії за те, що вкусив Овена Бека з Блекберна. Чорногорець визнав звинувачення у насильницькій поведінці та був оштрафований на 15 000 фунтів стерлінгів.

Ганнібал перейшов до Бернлі влітку минулого року. За нього Манчестер Юнайтед отримав 6,4 млн євро.

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