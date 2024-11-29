Ексдружина зіркового форварда похизувалася вкрай відвертими знімками у соцмережах

Ванда Нара продовжує інформаційну війну у соціальних мережах, показуючи Мауро Ікарді, як їй добре без нього.

Колишня кохана нападника Галатасарая опублікувала в Інстаграмі нову частину доволі відвертих світлин, які завантажувала на портал для дорослих.

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Цього разу аргентинська модель похизувалася пікантними фото, на яких вона руками прикриває свої груди.

Зазначимо, що не так давно Нара запустила процес розлучення із відомим футболістом. Причини рішення вона не озвучила, попросивши не допікати її цією темою.

Зараз Ванда знаходиться у стосунках із відомим аргентинським репером L-Gante, який на 15 років молодший за неї.

Що стосується самого Ікарді, через важку травму гравець вибув до кінця сезону.