Погба отримав пропозицію з Саудівської Аравії

Зірковий французький півзахисник Поль Погба може продовжити кар’єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Footmercato.

За його інформацією, у послугах Погба дуже зацікавлений Аль-Іттіхад, за який виступають його експартнери по збірній Франції – Карім Бензема та Нголо Канте. У той же час, хавбек продовжує вести переговори з Монако.

Нагадаємо, Поль не виходив на поле із серпня 2023 року, після чого отримав дискваліфікацію за допінг. Термін її дії завершився у березні поточного року, проте хавбек досі не може знайти собі новий клуб, залишаючись у статусі вільного агента.

Протягом своєї кар’єри Погба виступав за Ювентус і Манчестер Юнайтед. У період з 2012 до 2022 року провів 91 матч за збірну Франції та відзначився у них 11 голами. У складі команди Дідьє Дешама став чемпіоном світу 2018 року.