Стало відомо, де пройде матч 6 туру УПЛ Чорноморець — Інгулець

Матч 6 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 між одеським Чорноморцем та Інгульцем відбудеться на домашньому стадіоні одеситів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок пройде 15 вересня на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Початок зустрічі — о 13:00 за київським часом. Зазначимо, що "моряки" наразі посідають 13 позицію у турнірній таблиці, маючи в активі 3 очка після 4 поразок та 1 перемоги.

Інгулець розташувався на 14 місці із трьома очками через більшу різницю голів. Команди зазнала двох поразок та тричі зіграла внічию.

Нагадаємо, нещодавно президент петрівчан Олександр Поворознюк пригрозив лізі знятися з поточного розіграшу, якщо клубу не дозволять грати матчі на новому стадіоні.

Ще у травні він запевняв, що клуб гратиме на новій арені від початку чемпіонату. За його словами, поле на стадіоні готове на 100% вже кілька років, бо на ньому команда проводить тренування.