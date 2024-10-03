Агент Тете звинуватив Шахтар у ганьбі свівтового рівня

Пабло Буено, агент ексвінгера Шахтаря Тете, вважає поведінку донецького клубу на початку повномасштабного вторгненн ганебною.

Про це він сказав у інтерв’ю "Брутальному футболу".

"З початком війни клуб покинув гравців, клуб не був безпечним місцем. Гравці запитували: "Ми повертаємось в Україну?" Посольства Бразилії, США виїхали з України. Вони питали: "Ми повертаємося? Ви можете повертатися? У нас є план евакуації на випадок війни?" Але вони не мали плану, епізод з готелем все пояснює. То була ганьба світового рівня. Але це вже минуле.

При цьому Буено не уточнив, який саме епізод з готелем він мав на увазі. До того ж, агент сподівається, що ЮКСА, з якою він зараз співпрацює, помститься Шахтарю на футбольному полі.

"Моя відповідь буде на полі. ЮКСА відповість на полі за те, що мені не подобалося. Ми чекаємо на цю гру і тут ми побачимо, хто кращий"

Нагадаємо, після 24 лютого Тете виступав на правах оренди за Лілль та Лестер, а потім без будь-якого узгодження з Шахтарем перейшов у Галатасарай. Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін обіцяв, що донецький клуб буде подавати до суду. В підсумку Шахтарю вдалося відсудити майже 2,4 мільйони євро.