Севілья оригінально затролила Гріліша
Іспанська Севілья у себе на сторінці у Х вирішила пожартувати над зірковим футболістом Манчестер Сіті Джеком Грілішем.
Клуб опублікував короткий пост, в якому покепкував над результативністю гравця:
"Голи за 2024 рік:
Ману Буено – 1;
Джек Гріліш – 0".
Зауважимо, що Буено – гравець другої команди Севільї, який за основу провів лише 2 матчі у поточному сезоні. Єдиний гол він забив 14 грудня в поєдинку Ла Ліги проти Сельти.
А ось Гріліш провалив 2024 рік за показниками результативності. За весь цей час він не забив жодного голу в офіційних матчах Ман Сіті та здійснив лише 1 результативний удар у товариській грі проти Барселони.
У 2024-му англієць зіграв у 32 поєдинках. У поточному сезоні на його рахунку 18 матчів та три результативні передачі в усіх турнірах за "містян".