Севілья оригінально затролила Гріліша

Іспанська Севілья у себе на сторінці у Х вирішила пожартувати над зірковим футболістом Манчестер Сіті Джеком Грілішем.

Клуб опублікував короткий пост, в якому покепкував над результативністю гравця:

"Голи за 2024 рік: Ману Буено – 1; Джек Гріліш – 0".

Goals in 2024:



Manu Bueno 1

Jack Grealish 0 https://t.co/eYAx0ZSaDy pic.twitter.com/YK34xcV8Jw — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) December 31, 2024

Зауважимо, що Буено – гравець другої команди Севільї, який за основу провів лише 2 матчі у поточному сезоні. Єдиний гол він забив 14 грудня в поєдинку Ла Ліги проти Сельти.

А ось Гріліш провалив 2024 рік за показниками результативності. За весь цей час він не забив жодного голу в офіційних матчах Ман Сіті та здійснив лише 1 результативний удар у товариській грі проти Барселони.

У 2024-му англієць зіграв у 32 поєдинках. У поточному сезоні на його рахунку 18 матчів та три результативні передачі в усіх турнірах за "містян".