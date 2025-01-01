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Севілья оригінально затролила Гріліша

Микола Дендак — 1 січня 2025, 12:18
Севілья оригінально затролила Гріліша

Іспанська Севілья у себе на сторінці у Х вирішила пожартувати над зірковим футболістом Манчестер Сіті Джеком Грілішем.

Клуб опублікував короткий пост, в якому покепкував над результативністю гравця:

"Голи за 2024 рік:

Ману Буено – 1;

Джек Гріліш – 0".

Зауважимо, що Буено – гравець другої команди Севільї, який за основу провів лише 2 матчі у поточному сезоні. Єдиний гол він забив 14 грудня в поєдинку Ла Ліги проти Сельти.

А ось Гріліш провалив 2024 рік за показниками результативності. За весь цей час він не забив жодного голу в офіційних матчах Ман Сіті та здійснив лише 1 результативний удар у товариській грі проти Барселони.

У 2024-му англієць зіграв у 32 поєдинках. У поточному сезоні на його рахунку 18 матчів та три результативні передачі в усіх турнірах за "містян".

Буено Гріліш Манчестер Сіті Севілья

Севілья

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