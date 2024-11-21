19 арбітрів подали до суду на Турецьку федерацію футболу

19 турецьких арбітрів вирішили подати до суду на місцеву Федерацію футболу.

Про це пише SDNA.

Цим позовом вони хочуть оскаржити рішення Федерації відсторонити їм від матчів рішенням арбітражного комітету.

Вони стверджують, що цей комітет було створено з порушенням процедур і законодавства. Якщо суд задовольнить їхній позов, усі рішення комітету вважатимуться недійсними.

Вони також незадоволені діями президента TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Ібрагіма Хаціосманоглу, який нещодавно вступив на посаду.