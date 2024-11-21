Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

19 арбітрів подали до суду на Турецьку федерацію футболу

Руслан Травкін — 21 листопада 2024, 12:08
19 арбітрів подали до суду на Турецьку федерацію футболу
Колаж SDNA

19 турецьких арбітрів вирішили подати до суду на місцеву Федерацію футболу.

Про це пише SDNA.

Цим позовом вони хочуть оскаржити рішення Федерації відсторонити їм від матчів рішенням арбітражного комітету.

Вони стверджують, що цей комітет було створено з порушенням процедур і законодавства. Якщо суд задовольнить їхній позов, усі рішення комітету вважатимуться недійсними.

Вони також незадоволені діями президента TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Ібрагіма Хаціосманоглу, який нещодавно вступив на посаду.

Читайте також :
Відео Божевілля в Нідерландах: суддя завершила матч під час гольового моменту команди
Арбітри Рефері Чемпіонат Туреччини

Арбітри

Колишній президент турецького клубу отримав тюремний термін за жорстокий напад на арбітра
Мем дня: юний фанат вибіг на поле, щоб показати арбітру середній палець
Оце так підстава: папуга іспанського арбітра зірвав ефір програми, заспівавши гімн Реала
Відома суддівська бригада на матч основного раунду Ліги Європи Рома – Динамо
Матч Україна – Чехія в Лізі націй обслужить іспанська бригада арбітрів

Останні новини