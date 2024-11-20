Божевілля в Нідерландах: суддя завершила матч під час гольового моменту команди
У матчі жіночої ліги Нідерландів сталася дуже дивна ситуація за участю головної судді.
На останніх секундах гри між Херенвеном та Телстаром господарі отримали шанс на гол через помилку голкіпера. Нападниця відібрала в опонентки м'яч на лінії штрафного майданчика, але арбітриня одразу ж дала фінальний свисток.
Футболістки та тренерський штаб був у шоці через дії судді, яка не дала дограти небезпечний епізод, проте вона була непохитною у своєму рішенні.
Добре, що матч завершився на користь Херенвена, який здолав Телстар із рахунком 3:1.
Після 7 турів місцевого чемпіонату команди займають 8 та 9 місце відповідно, маючи по 5 очок.