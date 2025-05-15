Зірковий футболіст АПЛ став жертвою шантажу через фейкову вагітність

Зірка Тоттенгема Сон Хин Мін опинився в центрі гучного скандалу у Південній Кореї через вагітність.

Як повідомляє Yonhap News, футболіст звернувся до поліції після того, як пара, чоловік і жінка, намагались його шантажувати.

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20-річна жінка заявила, що завагітніла від Сона ще у червні минулого року. Разом зі спільником вона нібито вимагала від футболіста кілька сотень мільйонів корейських вон в обмін на мовчання. Обох уже затримала поліція Сеула за підозрою в спробі вимагання.

Сам Сон не має дружини чи дітей, і одразу звернувся до правоохоронців, щоб офіційно подати скаргу. За словами його юридичної команди, усі звинувачення є безпідставними.

Tottenham captain Son Heung Min has filed a complaint to South Korean police alleging he was the victim of a blackmail attempt, his agency said on Thursday, after media reports that a woman had threatened him with a false pregnancy claim.



-theIndependent pic.twitter.com/BHugXILee1 — Professional Foul (@Pro_Foul) May 15, 2025

Нагадаємо, раніше 32-річний нападник зустрічався з корейськими поп-зірками Бан Мін А та Ю Со Йон, але ще у 2019 році заявляв, що не планує заводити сім’ю до завершення футбольної кар’єри.

Раніше повідомлялося, що дружина лідера Шахтаря оголосила про вагітність.