Зірковий футболіст АПЛ став жертвою шантажу через фейкову вагітність
Зірка Тоттенгема Сон Хин Мін опинився в центрі гучного скандалу у Південній Кореї через вагітність.
Як повідомляє Yonhap News, футболіст звернувся до поліції після того, як пара, чоловік і жінка, намагались його шантажувати.
20-річна жінка заявила, що завагітніла від Сона ще у червні минулого року. Разом зі спільником вона нібито вимагала від футболіста кілька сотень мільйонів корейських вон в обмін на мовчання. Обох уже затримала поліція Сеула за підозрою в спробі вимагання.
Сам Сон не має дружини чи дітей, і одразу звернувся до правоохоронців, щоб офіційно подати скаргу. За словами його юридичної команди, усі звинувачення є безпідставними.
Нагадаємо, раніше 32-річний нападник зустрічався з корейськими поп-зірками Бан Мін А та Ю Со Йон, але ще у 2019 році заявляв, що не планує заводити сім’ю до завершення футбольної кар’єри.
Раніше повідомлялося, що дружина лідера Шахтаря оголосила про вагітність.