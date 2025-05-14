Тоттенгем втратив ключового гравця на фінал Ліги Європи
Деян Кулушевскі
ВВС
Півзахисник Тоттенгема Деян Кулушевскі не допоможе команді у фіналі Ліги Європи з Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Sky Sports.
Гравець травмувався у матчі АПЛ проти Крістал Пелас. Сьогодні, 14 травня, футболіст переніс операцію та розпочав реабілітацію.
Таким чином "шпори" не зможуть розраховувати на Кулушевскі у фіналі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.
Вирішальний матч відбудеться 21 травня на "Сан-Мамесі" у Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше екснападник лондонців Гаррі Кейн висловився про тягар, який він мав через відсутність командних трофеїв.