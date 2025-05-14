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Тоттенгем втратив ключового гравця на фінал Ліги Європи

Олександр Булава — 14 травня 2025, 20:57
Тоттенгем втратив ключового гравця на фінал Ліги Європи
Деян Кулушевскі
ВВС

Півзахисник Тоттенгема Деян Кулушевскі не допоможе команді у фіналі Ліги Європи з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sports.

Гравець травмувався у матчі АПЛ проти Крістал Пелас. Сьогодні, 14 травня, футболіст переніс операцію та розпочав реабілітацію.

Таким чином "шпори" не зможуть розраховувати на Кулушевскі у фіналі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

Вирішальний матч відбудеться 21 травня на "Сан-Мамесі" у Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше екснападник лондонців Гаррі Кейн висловився про тягар, який він мав через відсутність командних трофеїв.

Тоттенгем Деян Кулушевскі Ліга Європи-2024/25

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