Тоттенгем втратив ключового гравця на фінал Ліги Європи

Півзахисник Тоттенгема Деян Кулушевскі не допоможе команді у фіналі Ліги Європи з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sports.

Гравець травмувався у матчі АПЛ проти Крістал Пелас. Сьогодні, 14 травня, футболіст переніс операцію та розпочав реабілітацію.

Таким чином "шпори" не зможуть розраховувати на Кулушевскі у фіналі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

BREAKING: Tottenham Hotspur attacker Dejan Kulusevski has had knee surgery today, the club have confirmed, but did not rule him out of the Europa League final clash with Manchester United in their statement 🚨 pic.twitter.com/PSyzm14VSc — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 14, 2025

Вирішальний матч відбудеться 21 травня на "Сан-Мамесі" у Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше екснападник лондонців Гаррі Кейн висловився про тягар, який він мав через відсутність командних трофеїв.