Клуби Другої ліги звернулися до УАФ через рішення ПФЛ не замінювати Рух-2 у матчі за третє місце

Велике невдоволення виникло серед клубів Другої ліги України через рішення ПФЛ, яке пов'язане зі зняттям Руху-2 зі змагань.

Про це повідомляє "Спортивка".

17 травня керівництво Руха оголосило про зняття своєї другої команди зі змагань Другої ліги та припинення її існування. Через це залишався невідомий статус матчу плейоф за третє місце Другої ліги.

Вчора, 21 травня, Центральна рада ПФЛ ухвалила рішення визнати поєдинок між Черніговом та Рухом-2 таким, що не відбувся, тобто львів'янам була присуджена технічна поразка.

Варто зазначити, що місце Руха-2 в цій грі виявляла бажання посісти Скала 1911, яка набрала стільки ж очок, скільки й клуб зі Львова. Але ПФЛ своїм рішенням буквально відмовила стрийському колективу.

Саме це і визвало обурення у деяких представників Другої ліги, а саме Скали 1911, Пробою, Руху-2, Вільхівців, Ужгороду, Самбіру-Ниви-2, Реала-Фарми та Куликів-Білки (приєдналися пізніше).

Згідно з джерелом, ці клуби звернулися до Виконкому УАФ, з вимогою того, щоб ПФЛ дотрималася спортивного принципу і за прикладом регламенту Першої ліги дозволила Скалі 1911 замінити Рух-2 у матчі з Черніговом за третє місце Другої ліги.

"Спортивка"

Цікаво, що проти такого сценарію виступив тільки один клуб – Ревера 1908. Полісся-2 у той же час утрималося від вибору сторони конфлікту.

Нагадаємо, що головний тренер першої команди Руха Віталій Пономарьов висловив свою думку щодо розформування Руху-2.