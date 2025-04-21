В Бразилії президент футбольного клубу побив маскота за провокацію фанатів

У матчі четвертого дивізіону чемпіонату штату Сан-Паулу у Бразилії між командами Барбаренсе та Аракатуба відбулася абсолютно божевільна сцена, яка вийшла за межі футбольної логіки. Головним героєм став талісман клубу.

Під час перерви матчу, коли господарі вели у рахунку 3:0, талісман клубу, людина в костюмі лева на ім’я Бруну Феррейра да Сілва, вийшов на поле та почав провокувати фанатів суперників.

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За словами арбітра, він "робив непристойні жести, вказуючи на геніталії через одяг", чим викликав шалену реакцію вболівальників гостьового сектора.

Усе закінчилося тим, що до талісмана підбіг президент Аракатуби Родріго Сілва і вдарив його кулаком в голову. Для уникнення масової бійки на поле довелося втрутитися поліції.

E o mascote do União Barbarense, que provocou a torcida do Araçatuba, tomou um soco do presidente rival e foi expulso pelo árbitro na semifinal da quarta divisão de São Paulo? pic.twitter.com/DAeFzFSNDE — ge (@geglobo) April 20, 2025

Найкумедніше у цій ситуації – талісман отримав офіційне вилучення від головного арбітра.

Раніше повідомлялося, що в українському футболі стався резонансний скандал через те, що арбітр Першої ліги зарахував гол рукою.