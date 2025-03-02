Бразильські пристрасті: тренер Греміо вибіг на поле і вдарив гравця суперника
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Скандал відбувся в матчі 1/2 фіналу ліги Гаушу (чемпіонат штату Ріу-Ґранді-ду-Сул) між Жувентуде та Греміо.
На 10-й доданій хвилині до другого тайму між футболістами спалахнув конфлікт. Густаво Кінтерос, тренер Греміо, вийшов на поле і напав на Еніо, форварда Жувентуде.
У підсумку наставник та гравець Жувентуде Режинальдо отримали червоні картки від рефері.
Гра завершилася перемогою Жувентуде 2:1. Греміо з ідентичним рахунком здобув тріумф у першому матчі, тому переможець визначався в серії пенальті, де підопічні Кінтероса здобули перемогу.
Болівійський фахівець очолив Греміо в кінці грудня 2024 року. Він працював на батьківщині, в Аргентині, Колумбії, Мексиці, а також очолював клуби Близького Сходу.