Лапорта прокоментував претензії Атлетика до Барселони щодо можливості підписання Вільямса

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про можливі проблеми у підписання вінгера Атлетика Ніко Вільямса.

Слова функціонера наводить Marca.

"Кожен має робити свою справу. Особисто ми – вивчати трансферні можливості на ринку. Атлетик може діяти на свій розсуд. Ми поважаємо їхню позицію та сподіваємось, що вони поважатимуть нашу.

Якщо з'являється можливість заплатити клаусулу, то ми обов'язково її розглядатимемо", – сказав Лапорта.