Лапорта прокоментував претензії Атлетика до Барселони щодо можливості підписання Вільямса
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про можливі проблеми у підписання вінгера Атлетика Ніко Вільямса.
Слова функціонера наводить Marca.
"Кожен має робити свою справу. Особисто ми – вивчати трансферні можливості на ринку. Атлетик може діяти на свій розсуд. Ми поважаємо їхню позицію та сподіваємось, що вони поважатимуть нашу.
Якщо з'являється можливість заплатити клаусулу, то ми обов'язково її розглядатимемо", – сказав Лапорта.
Окрім того, президент каталонців прокоментував майбутнє Френкі Де Йонга.
"Як казав Куман, це стовп нашої команди. Переговори щодо підписання нового контракту розвиваються вірно, тому ми сподіваємось, що зможемо зберегти Френкі у команді", – розповів Жоан.
Нагадаємо, раніше Атлетик висловив сумніви щодо того, чи зможуть "блаугранс" сплатити 58 мільйонів євро відступних за Ніко Вільямса.
Баски навіть звернулись до Ла Ліги, щоб заблокувати потенційний трансфер.
Раінше повідомлялось, що каталонці домовились про трансфер вінгера Копенгагена.