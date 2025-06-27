Атлетик висловив сумнів у спроможності Барселони профінансувати трансфер Ніко Вільямса

Атлетик Більбао висловив сумнів у тому, що Барселона фінансово спроможна на придбання Ніко Вільямса за 58 мільйонів євро, які прописані в його контракті як відступні.

Про це йдеться на сайті клубу.

Знідно з джерелом, президент басків Йон Уріарте зустрівся із президентом Ла Ліги Хав'єром Тебасом, щоб поспілкуватися про те, чи справді каталонці можуть дозволити собі трансфер 22-річного іспанця, враховуючи особливості фінансового фейр-плею в Іспанії.

"Атлетик хотів би подякувати Ла Лізі за співпрацю та чіткість під час зустрічі між двома організаціями, на якій були присутні президенти Йон Уріарте та Хав'єр Тебас. Зустріч у Мадриді відбулася у відповідь на запит Атлетика щодо дотримання правил ФФП. Серед питань, які обговорювалися, була можливість Барселони підписувати гравців. Атлетик має законний інтерес у доступі до відповідної інформації про це, враховуючи, що футбольний директор Барселони Деку публічно визнав, що вони спробують підписати гравця з нашої першої команди – гравця, який має контракт до 30 червня 2027 року. Звернення за роз'ясненнями з цих питань допомагає забезпечити належне дотримання правил змагань", – йдеться у заяві клубу.

Атлетик пригадав слова Деку про те, що "синьо-гранатові" спробують підписати Вільямса, який, за його словами, бажає приєднатися до них.

"Коментарі Деку слідують за публічними заявами президента Барселони Жоана Лапорти, який визнав, що його клуб "працює над тим, щоб відповідати правилам Ла Ліги", і що, як наслідок, наразі він не відповідає вимогам цих правил щодо реєстрації гравців. Ми вдячні Ла Лізі за співпрацю та чіткість у наданні зваженої відповіді, але в той же час наполягаємо на тому, що Атлетик буде рішуче захищати свої інтереси відповідно до фінансових правил чесної гри, затверджених кожним з клубів, що входять до складу Ла Ліги".

Барселона продовжує конфліктувати з клубами Ла Ліги. Ворожнеча виникла після того, як у січні цього року Вища спортивна рада (CSD) вирішила неофіційно дати "синьо-гранатовим" можливість на тимчасову реєстрацію Дані Ольмо та Пау Віктора.

Пізніше Ла Ліга опублікувала заяву, в якій заперечила фінансову можливість Барселони реєструвати гравців, а потім оголосила про подання скарги. Втім, ця скарга ні до чого не призвела.