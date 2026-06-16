Ми не кращі та не гірші за інших: Скалоні – про дебютний матч збірної Аргентини на ЧС-2026

Ліонель Скалоні поділився очікуваннями від стартового поєдинку збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2026 з футболу проти Алжиру.

Його слова передає Infobae.

Тренер "альбіселесте" заявив, що команда гарно підготувалась до Мундіалю. Вона зробить усе від себе залежне, щоб захистити чемпіонський титул.

"З досвіду останнього чемпіонату світу ми вже знаємо, що перший матч не має вирішального значення, хоча він і важливий. Ми впевнені, що все не закінчується на першій грі. Нам належить зіграти проти хорошої команди з відмінним складом. Ми впевнені в собі та підходимо до поєдинку в хорошій формі. Баланс – найкраще слово. Ми робимо все, що в наших силах, заради збірної Аргентини та нашої країни. Ми завжди були спокійні. Я теж це відчуваю. Досвід дає спокій, але відданість справі залишається колишньою. Ми не кращі та не гірші за інших", – сказав Скалоні.

Зазначимо, що збірна Аргентини опинилась у групі J на ЧС-2026. Свою першу гру вона проведе 17 червня о 4:00 за київським часом.

На минулому Мундіалі "альбіселесте" здобули своє третє чемпіонство. У фіналі вони здолали збірну Франції.