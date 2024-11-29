Граємо за різними правилами: СК Полтава поскаржилася, що її "пригальмували" упередженим суддівством

Керівництво СК Полтава вважає, що після того, як команда вдало стартувала у Першій лізі, її почали "пригальмовувати" шляхом упередженого суддівства.



Про це йдеться у відео на клубному YouTube каналі, в якому висвітлюються найбільш контроверсійні епізоди в матчах СК Полтава.



На думку "містян", усе почалося з виїзного матчу 9 туру проти Металіста 1925, у якому Полтава здобула три очки, але відразу три провідні гравці отримали жовті картки, які стали для них четвертими у сезоні. У відео звертають увагу на те, що гравці Металіста 1925 фолили так само, як і полтавці, але головний арбітр трактував епізоди по-різному.



Також згадується матч проти Кудрівки, який відбувся 2 листопада. Полтавський клуб зазначив, що перед поєдинком автобус команди зупинили представники поліції та ТЦК. Деяких футболістів так і не відпустили на матч, через що головному тренеру Володимиру Сисенку довелося екстрено вносити корективи у стартовий склад.

У тій грі Полтава поступилася з рахунком 1:2, а Дмитро Щербак отримав пряму червону картку за поштовх у чужому штрафному майданчику. Пізніше Контрольно-дисциплінарний комітет відсторонив одного з лідерів Полтави на три матчі.

"На жаль, нині ми граємо за різними правилами. І це стосується не тільки безпосередньо самої гри, а й того, що відбувається поза межами футбольного поля. І при цьому до останнього туру ми мали шанси на перше місце у групі", – підсумував виконавчий директор СК Полтава Станіслав Майзус.

За підсумками першого етапу Першої ліги Полтава посіла третє місце у Групі Б. Навесні команда Володимира Сисенка побореться за вихід в УПЛ із Металістом 1925, Буковиною, Агробізнесом, Кудрівкою, ЮКСА, Металістом та Епіцентром.