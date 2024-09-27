ФСК Маріуполь здолав Кремінь у 9 турі Першої ліги

Сьогодні, 27 вересня, відбувся один матч у межах 9 туру Першої ліги України сезону-2024/2025.

Зокрема, ФСК Маріуполь здобув мінімальну перемогу над Кременем.

Чемпіонат України – Перша ліга

9 тур, 27 вересня

ФСК Маріуполь – Кремінь 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Зубков (пен), 1:1 - 58 Молько, 2:1 - 66 Богданов

Сьогодні відбудеться ще один матч у Першій лізі:

16:00. Металіст 1925 – СК Полтава

Зазначимо, що ФСК Маріуполь піднявся на третє місце в групі B, однак Металіст 1925 відстає всього на 1 очко, маючи матч у запасі. Кремінь наразі розташувався на восьмій сходинці з дев'яти, завоювавши 4 очки в семи турах.