Чому Дніпро-1 спочатку отримав атестат, а потім знявся з УПЛ: відповідь УАФ

Керівник відділу атестації клубів Української асоціації футболу Сергій Єльшов під час зустрічі з пресою у Будинку футболу розповів про деталі ситуації із СК Дніпро-1, який у 2024 році знявся з УПЛ та єврокубків перед самим стартом змагань.

Слова функціонера УАФ наводить кореспондент "Чемпіона" Микола Дендак.

Нагадаємо, що у липні 2024 року СК Дніпро-1 знявся з УПЛ, а згодом команда не стартувала у другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій, отримавши дві технічних поразки від УЄФА.

За словами Сергія Єльшова, дніпровський клуб отримав дозволи від УАФ та УЄФА для участі в УПЛ та єврокубках, адже пройшов всі необхідні процедури. Втім, ситуація змінилася після того, як росіяни обстріляли Дніпро, внаслідок чого постраждала база та інші об’єкти клубу.

"Перед початком УПЛ комітет УАФ з атестації футбольних клубів зробив запит і від клубу (СК Дніпро-1 – ред.) було отримано відповідь, що військовий стан і, зокрема, приліт по базі вплинув на їхню діяльність. Виконкому УАФ довелося ухвалювати оперативні рішення для того, щоб заповнити пробіл в учасниках змагань. Але це форс-мажор, пов'язаний виключно з військовим станом в Україні. Всі аудитори, зокрема, ті, які перевіряють фінансову документацію клубів УПЛ, із застереженням роблять свій висновок, оскільки не можна передбачити вплив військового стану на безперервність діяльності клубів. Вони дуже сильно цінують свій імідж", – заявив функціонер.

В Українській асоціації футболу додали, що в листі від СК Дніпро-1 не було згадки про те, що в клубу не було коштів для участі в УПЛ.

Раніше в УАФ розповіли про механізми контролю фінансової стабільності клубів.