В УАФ розповіли про механізми контролю фінансової стабільності клубів

Керівник відділу атестації клубів Української асоціації футболу Сергій Єльшов під час зустрічі з пресою у Будинку футболу розповів про механізми, які гарантують, що футбольні клуби не зникнуть серед сезону.

Слова функціонера УАФ наводить кореспондент "Чемпіона" Микола Дендак.

"Останні три сезони клуби не зникають. Звичайно, є певні нюанси, пов’язані з військовим станом в Україні, але основним інструментом контролю є система атестації, яка включає шість ключових критеріїв: соціальну відповідальність, правовий, спортивний, адміністративний, інфраструктурний та найголовніше – фінансовий", – зазначив Єльшов.

За його словами, всі клуби, незалежно від ліги, проходять перевірку фінансової платоспроможності за допомогою аудиту фінансової діяльності за фінансовий рік.

"Цю перевірку проводить незалежна аудиторська компанія з ліцензією. Вони аналізують фінансові документи клубів (за підсумками 2024 року) і роблять висновок про їхню здатність брати участь у змаганнях на найближчі 18 місяців – до 30 червня 2026 року", – пояснив Єльшов.

Також керівник відділу атестації уточнив: "Комітет УАФ з атестації клубів робить додаткові запити до клубів до 30 травня – саме цього дня затверджено дедлайн УЄФА для прийняття рішення та повідомлення про нього".

За словами Єльшова, участь клубу у наступному сезоні гарантована наявністю позитивного висновку незалежного аудитора, який видається після проходження прозорої та суворої процедури атестації.

Напередодні було сформовано календар УПЛ сезону-2025/26.