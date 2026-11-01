Ладомир та Кривбас зіграли внічию у 14 турі Прайм-ліги
У неділю, 1 листопада, відбулись чергові матчі 14 туру чемпіонату України з футболу серед жінок.
Так, житомирське Полісся та Сістер голів не забивали, а Ладомир та Кривбас хоча й теж зіграли внічию, але результативну – на гол Чередниченко головою гості відповіли влучним ударом Непошивайленко, яка скористалась відскоком м'яча після навісу з центра поля.
Чемпіонат України – Прайм-ліга
14 тур, 1 листопада
Ладомир – Кривбас 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Чередниченко, 28, 1:1 – Непошивайленко, 50
Полісся – Сістерс 0:0
Таким чином, команди залишились на своїх місцях у турнірній таблиці: Ладомир та Кривбас шостий та сьомий з 9 та 6 очками в активі відповідно, а Сістерс та Полісся ділять 3-4 позицію, набравши по 28 залікових балів.
Напередодні Колос розгромив Пантер в матчі 14 туру чемпіонату України.