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Ладомир та Кривбас зіграли внічию у 14 турі Прайм-ліги

Володимир Максименко — 1 листопада 2026, 17:05
Ладомир та Кривбас зіграли внічию у 14 турі Прайм-ліги

У неділю, 1 листопада, відбулись чергові матчі 14 туру чемпіонату України з футболу серед жінок.

Так, житомирське Полісся та Сістер голів не забивали, а Ладомир та Кривбас хоча й теж зіграли внічию, але результативну – на гол Чередниченко головою гості відповіли влучним ударом Непошивайленко, яка скористалась відскоком м'яча після навісу з центра поля.

Чемпіонат України – Прайм-ліга
14 тур, 1 листопада

Ладомир – Кривбас 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Чередниченко, 28, 1:1 – Непошивайленко, 50 

Полісся – Сістерс 0:0

Таким чином, команди залишились на своїх місцях у турнірній таблиці: Ладомир та Кривбас шостий та сьомий з 9 та 6 очками в активі відповідно, а Сістерс та Полісся ділять 3-4 позицію, набравши по 28 залікових балів.

Напередодні Колос розгромив Пантер в матчі 14 туру чемпіонату України.

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Полісся Житомир

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