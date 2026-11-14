Сістерс декласували Пантер у 16 турі Прайм-ліги

У суботу, 14 листопада, відбувся черговий матч 16 туру чемпіонату України з футболу серед жінок, в якому одеські Сістерс приймали уманьських Пантер.

Поєдинок завершився переконливою перемогою господарок арени з рахунком 7:0.

Одеситки зробили справу ще за ходом першого тайму зусиллями Калініної та Осіпян, а Кравець записала на свій рахунок дубль.

Чемпіонат України – Прайм-ліга

16 тур, 14 листопада

Сістерс – Пантери 7:0 (4:0)

Голи: 1:0 – Кравець, 3, 2:0 – Калініна, 18, 3:0 – Осіпян, 37, 4:0 – Кравець, 41, 5:0 – Ткачук, 62, 6:0 – Нельсон, 84, 7:0 – Араухо, 88

Сістерс за підсумками гри набрали 34 очки і посідають третє місце в турнірній таблиці чемпіонату України, а Пантери передостанні – шість залікових балів.

Нагадаємо, напередодні Кривбас в матчі-відкритті 16 туру переграв Шахтар.