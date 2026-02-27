Сістерс Одеса на виїзді розгромили Пантер у 16 турі Вищої ліги

У п'ятницю, 20 лютого, Сістерс Одеса здобули впевнену виїзну перемогу над Пантерами Умань у 16-му турі чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь одеситок.

Після безгольового першого тайму одеситки схилили шальки терезів на свою користь завдяки влучним ударам Чурікової, Панцулаї та Прицини протягом п'ятнадцяти хвилин.

Цей успіх дозволив Сістерс Одеса зміцнити свої позиції на третій сходинці турнірної таблиці, тоді як уманська команда залишилася на дев'ятому місці.





Чемпіонат України з футболу серед жінок

16 тур, 27 лютого





Пантери Умань – Сістерс Одеса 0:3 (0:0)





Голи: 0:1 – 62 Чурікова, 0:2 – 73 Панцулая, 0:3 – 76 Прицина



