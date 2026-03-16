Металіст 1925 забив 8 голів Пантерам, нічия Полісся та Ворскли у 18 турі Вищої ліги

У понеділок, 16 березня, відбулися усі п'ять матчів 18-го туру основного етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

Лідер першості Металіст 1925 відвантажив 8 голів у ворота уманських Пантер. Розгромну перемогу здобули також футболістки Колоса, які з різницею у 5 м'ячів перемогли ЕМС-Поділля.

Житомирське Полісся у домашньому поєдинку зіграло внічию з Ворклою (2:2).

Донецький Шахтар з мінімальним рахунком переміг Кривбас. Гол на свій рахунок записала Анастасія Дружченко.

Виїзну перемогу здобули одеські Сістерс, який обіграли Ладомир з рахунком 2:0.

Чемпіонат України з футболу серед жінок

18 тур, 16 березня

Пантери – Металіст 1925 0:8

Полісся – Ворскла 2:2

Ладомир – Сістерс 0:2

ЕМС-Поділля – Колос 0:5

Шахтар – Кривбас 1:0

За підсумком першого етапу чемпіонату сформувалися дві групи, де зіграють ще два ігрові кола.

У першій групі зіграють Металіст 1925, Ворскла, Сістерс, Колос та Шахтар. Ці команди визначать чемпіона та призерів Вищої ліги, а також учасників єврокубків.

У групі вибування змагатимуться Полісся, Кривбас, Ладомир, Пантери та ЕМС-Поділля. Ці команди змагатимуться за збереження прописки в еліті.

Нагадаємо, що у попередньому 17-му турі Кривбас та Сістерс здобули розгромні перемоги, а Пантери поступилися Ворсклі.