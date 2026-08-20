Вінгер збірної України віддав перший асист у сезоні в МЛС

Вінгер канадського Монреаля Геннадій Синчук віддав перший асист у нинішньому сезоні регулярного чемпіонату МЛС.

20-річний українець записав собі в актив результативну дію в матчі проти Коламбуса. Він з'явився на полі у стартовому складі та віддав гольову передачу вже на п'ятій хвилині зустрічі.

Уродженець Харківщини перехопив м'яч на чужій половині полі та миттєво вивів на ударну позицію Прінса-Осей Овусу. Ганський форвард впевнено скористався своїм шансом, перегравши в очній дуелі голкіпера господарів.

Геннадія замінили на 56-й хвилині за рахунку 1:1. Врешті-решт його команда вирвала перемогу – 2:1.

Відеоогляд матчу Коламбус – Монреаль

МЛС. Регулярний чемпіонат

20 серпня

Коламбус – Монреаль 1:2

Голи: 0:1 – 5 Овусу, 1:1 – 20 Хільєр (АГ), 1:2 – 78 Штрайт

Зазначимо, що Геннадій Синчук став гравцем Монреаля взимку 2025 року. З того часу він зіграв за канадський клуб 35 матчів, у яких забив два голи та віддав два асисти.

Нагадаємо, що уродженець Харківщини наприкінці весни дебютував за збірну України. Він вийшов на поле на 75-й хвилині, замінивши Віктора Циганкова, в товариському поєдинку проти Польщі, який "синьо-жовті" виграли з рахунком 2:0.