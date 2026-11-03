Сина Роналду вперше викликали в збірну Португалії U-17

16-річний форвард Аль-Насра U-17 Кріштіану Роналду-молодший був вперше викликаний до юнацької збірної Португалії U-17.

Про це повідомляє ESPN.

Роналду-молодший був викликаний на листопадові матчі відбору до чемпіонату Європи проти Андорри, Болгарії та Сербії, які пройдуть 11, 14 і 17 листопада відповідно. Всі три матчі відбудуться у Лісабоні.

Для Роналду-молодшого це перший виклик у збірну Португалії U-17. Раніше він викликався до збірних U-15 і U-16. За збірну U-16 провів 9 матчів і забив 3 голи.

Нагадаємо, батько 16-річного юнака, легендарний Кріштіану Роналду, був дискваліфікований на 30 днів Федерацією футболу Португалії за самовільне залишення табору національної команди у жовтні поточного року.