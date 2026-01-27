Українська правда
16-річний син легенди Реала підписав контракт з "королівським клубом"

Сергій Шаховець — 27 січня 2026, 17:02
Нападник Енцо Алвес, син колишнього захисника "вершкових" Марсело, підписав перший професійний контракт з Реалом.

Про це 16-річний форвард повідомив у своєму Instagram.

Юний футболіст перебуває у системі клубу з 2017 року. Наразі він виступає за команду U-18 та навіть встиг зіграти два матчі в Юнацькій лізі УЄФА.

На відміну від батька, Енцо грає на позиції центрального нападника. Його вважають надзвичайно перспективним і клуб пов'язує з ним своє майбутнє.

Додамо, що Енцо Алвес уже викликався до лав юнацької збірної Іспанії. Форвард грав за вікові категорії U-15, U-16, U-17.

Його батько Марсело виступав за Реал з 2007 по 2022 рік та провів 540 матчів. Разом з "королівським" клубом бразилець здобув 25 титулів, в тому числі п'ять разів перемагав у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін ухвалив рішення покинути Реал по завершенні сезону. 

