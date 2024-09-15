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Син Мальдіні може отримати виклик у збірну Венесуели

Станіслав Лисак — 15 вересня, 23:09
Син Мальдіні може отримати виклик у збірну Венесуели
Getty Images

Син легендарного Паоло Мальдіні, Даніель, може почати виступи за національну збірну Венесуели з футболу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Місцева федерація футболу готова викликати футболіста під час наступної паузи на міжнародні матчі. Зазначається, що 22-річний вінгер очікує на пропозицію від збірної Італії.

Син Паоло Мальдіні може виступати за збірну Венесуелу через свою матір Адріану Фоссу, яка народилася в південноамериканській країні.

Нагадаємо, що влітку італійський вінгер приєднався до Монци на правах вільного агента і вже встиг зіграти у чотирьох поєдинках та забити один гол.

Минулого сезону італійський півзахисник, який належав Мілану, виступав за Монцу на правах оренди. У 18 матчах Мальдіні забив 4 голи та віддав 1 асист.

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