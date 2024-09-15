Син Мальдіні може отримати виклик у збірну Венесуели

Син легендарного Паоло Мальдіні, Даніель, може почати виступи за національну збірну Венесуели з футболу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Місцева федерація футболу готова викликати футболіста під час наступної паузи на міжнародні матчі. Зазначається, що 22-річний вінгер очікує на пропозицію від збірної Італії.

Син Паоло Мальдіні може виступати за збірну Венесуелу через свою матір Адріану Фоссу, яка народилася в південноамериканській країні.

#Venezuela Football Federation are ready to call Daniel #Maldini in National Team, but the young talent is waiting for Italy National Team https://t.co/OfnTvdmGvB — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 15, 2024

Нагадаємо, що влітку італійський вінгер приєднався до Монци на правах вільного агента і вже встиг зіграти у чотирьох поєдинках та забити один гол.

Минулого сезону італійський півзахисник, який належав Мілану, виступав за Монцу на правах оренди. У 18 матчах Мальдіні забив 4 голи та віддав 1 асист.