В Уругваї воротар кинувся бити вболівальника, який хотів напасти на партнера по команді після чергової поразки команди

Вболівальник уругвайського Данубіо не витримав чергової невдачі своєї команди та наприкінці матчу Кубка Уругваю проти Монтевідео Сіті вибіг просто на поле, щоб з'ясувати стосунки з футболістами. Втім, усе пішло зовсім не за планом агресивного фаната.

Коли до фінального свистка залишалися лічені секунди, а Данубіо вже фактично програвав матч із рахунком 0:2 та вилітав із турніру, один із прихильників команди вискочив на газон.

Розлючений фанат одразу попрямував до футболістів та почав штовхати гравців Данубіо, очевидно, вирішивши особисто висловити їм усе своє невдоволення. Але за своїх партнерів несподівано вступився воротар Кевін Мартінес.

Голкіпер, побачивши, що вболівальник почав агресивно поводитися з його одноклубниками, буквально помчав аж до центру поля, щоб втрутитися в ситуацію.

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І замість того, щоб відступити, Мартінес сам кинувся на фаната. Кіпер почав завдавати йому ударів, після чого ситуація на полі остаточно вийшла з-під контролю.

У підсумку вболівальник, який ще кілька секунд тому сам вибіг на газон із наміром розібратися з футболістами, вже був змушений тікати від розлюченого воротаря.

На щастя, до серйозних травм справа не дійшла. Інші футболісти та присутні на полі люди зрештою відтягнули Кевіна Мартінеса від уболівальника.

Втім, на цьому хаос не завершився. Після інциденту на полі почалися справжні перегони за іншими фанатами, які також опинилися на газоні.

Емоції вболівальників можна зрозуміти хоча б через нинішню кризу Данубіо. Команда переживає надзвичайно складний період: за останні 15 матчів клуб здобув лише одну перемогу, а в 22 останніх зустрічах виграв лише двічі.

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Новий сезон також розпочався для "смугастих" невдало – після чотирьох турів команда мала лише два очки та перебувала в зоні вильоту.

Поразка від Монтевідео Сіті з рахунком 0:2 стала ще одним болючим ударом – Данубіо завершив виступи в Кубку Уругваю.

Раніше повідомлялося, що в Італії фанат вибіг на поле і травмував брутальним підкатом зірку Ювентуса.