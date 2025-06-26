Стійка, два вилучення та бійка наприкінці: огляд матчу Інтер – Рівер Плейт

Інтер здобув перемогу над Рівер Плейтом у межах 3 туру групового етапу Клубного чемпіонату світу.

Огляд матчу

Клубний чемпіонат світу

26 червня, 3 тур, Група E

Інтер – Рівер Плейт 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 72 Еспозіто, 2:0 – 90+3 Бастоні

Вилучення: Куарта 65, Монтьєль 90+5

"Нерадзуррі" завдяки цьому результату кваліфікувалися до 1/8 фіналу турніру, а аргентинська команда залишилася за бортом змагань.

Окрім Інтера з групи E до плейоф вийшов мексиканський Монтеррей, який в останній грі виявився сильнішим за японську Ураву.

У 1/8 Інтер та Монтеррей доєдналися до Палмейрас, Бенфіки, ПСЖ, Фламенгу, Боруссії Дортмунд, Ботафогу, Челсі, Флуміненсе, Інтер Маямі та Баварії.