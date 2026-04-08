УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 22 туру

Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну 22 туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань. Найкращим тренером за рішенням 38 експертів було визнано наставника Карпат Франа Фернандеса.

Його підопічні переграли на виїзді Динамо з рахунком 1:0. До трійки кращих також увійшли Віталій Пономарьов (ЛНЗ) та Олег Шандрук (Верес).

Звання найкращого футболіста туру здобув Данило Кравчук. Форвард ЛНЗ відзначився дублем у поєдинку з Кривбасом (3:0).

Символічна збірна 22 туру УПЛ: Горох (Верес) – Конопля (Шахтар), Бабогло (Карпати), Приймак (Оболонь), Лях (Карпати) – Андрієвський (Полісся), Амарал (Олександрія), Горбач (Зоря) – Кравчук (ЛНЗ), Егіналду (Шахтар), Фаал (Карпати)

Наступний 23-й тур чемпіонату УПЛ стартує 10 квітня матчем Полтава – Полісся. Того ж дня відбудеться зустріч Рух – Колос.