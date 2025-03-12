Матч проти Феєнорда став ювілейним для Індзагі на чолі Інтера
Сімоне Індзагі
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Матч-відповідь проти Феєнорда в межах 1\8 фіналу Ліги чемпіонів став 200-м для Сімоне Індзагі на чолі Інтера.
Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.
У стані "нерадзуррі" Індзагі працює з 2021 року і за цей період здобув 133 перемоги, зазнав 31 поразки та ще 36 разів зіграв внічию.
Під керівництвом італійського фахівця "змії" виграли Суперкубок Італії, двічі – Кубок, а також стали чемпіоном країни.
Зазначимо, що в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Інтер зустрінеться із Баварією, яка напередодні здолала Баєр.
Раніше Індзагі поділився емоціями від перемоги над Феєнордом у двоматчевому протистоянні.