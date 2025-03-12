Матч проти Феєнорда став ювілейним для Індзагі на чолі Інтера

Матч-відповідь проти Феєнорда в межах 1\8 фіналу Ліги чемпіонів став 200-м для Сімоне Індзагі на чолі Інтера.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

У стані "нерадзуррі" Індзагі працює з 2021 року і за цей період здобув 133 перемоги, зазнав 31 поразки та ще 36 разів зіграв внічию.

Під керівництвом італійського фахівця "змії" виграли Суперкубок Італії, двічі – Кубок, а також стали чемпіоном країни.

Зазначимо, що в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Інтер зустрінеться із Баварією, яка напередодні здолала Баєр.

Раніше Індзагі поділився емоціями від перемоги над Феєнордом у двоматчевому протистоянні.