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Буде приємно кинути йому виклик: Індзагі прокоментував призначення Консейсау в Мілан

Володимир Максименко — 2 січня 2025, 12:47
Буде приємно кинути йому виклик: Індзагі прокоментував призначення Консейсау в Мілан
Сімоне Індзагі
BBC

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі висловився про призначення Сержіу Консейсау в Мілан.

Слова фахівця наводить Tuttomercato.

"Тренери дуже часто піддаються критиці. Мені шкода Фонсеку – він добрий спеціаліст та чудова людина. Так, Мілан не мав стабільної гри у чемпіонаті, але були досить вдалі матчі у Лізі чемпіонів.

Консейсау? Ми грали разом, тож мені буде приємно зустрітись з ним та кинути виклик як раніше", – розповів Індзагі.

Після 18 турів "россонері" розмістились на восьмому місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 27 очок.

Інтер посідає третє місце, маючи 40 залікових балів та гру у запасі.

Раніше Консейсау назвав цілі Мілана на сезон-2024/25.

Мілан Сімоне Індзагі Сержіу Консейсау

Мілан

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