Буде приємно кинути йому виклик: Індзагі прокоментував призначення Консейсау в Мілан
Сімоне Індзагі
BBC
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі висловився про призначення Сержіу Консейсау в Мілан.
Слова фахівця наводить Tuttomercato.
"Тренери дуже часто піддаються критиці. Мені шкода Фонсеку – він добрий спеціаліст та чудова людина. Так, Мілан не мав стабільної гри у чемпіонаті, але були досить вдалі матчі у Лізі чемпіонів.
Консейсау? Ми грали разом, тож мені буде приємно зустрітись з ним та кинути виклик як раніше", – розповів Індзагі.
Після 18 турів "россонері" розмістились на восьмому місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 27 очок.
Інтер посідає третє місце, маючи 40 залікових балів та гру у запасі.
Раніше Консейсау назвав цілі Мілана на сезон-2024/25.