Буде приємно кинути йому виклик: Індзагі прокоментував призначення Консейсау в Мілан

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі висловився про призначення Сержіу Консейсау в Мілан.

Слова фахівця наводить Tuttomercato.

"Тренери дуже часто піддаються критиці. Мені шкода Фонсеку – він добрий спеціаліст та чудова людина. Так, Мілан не мав стабільної гри у чемпіонаті, але були досить вдалі матчі у Лізі чемпіонів.

Консейсау? Ми грали разом, тож мені буде приємно зустрітись з ним та кинути виклик як раніше", – розповів Індзагі.