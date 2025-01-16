Індзагі висловився про втрату очок у грі з Болоньєю

Наставник Інтера Сімоне Індзагі висловився про втрату очок у матчі 19-го туру Серії А проти Болоньї (2:2). Він вважає, що його команда допустила багато помилок.

Слова фахівця цитує видання Pazzi di Fanta.

"Вітаю Болонью, ми знали, що це буде складний суперник. Команда провела відмінну гру, але ми припустилися занадто багато помилок. Ми пропустили два голи після двох рикошетів. Жаль, що ми не набрали три очки, але команда зробила те, про що я просив.

Це нормально, що залишився неприємний присмак, але ми мали не один шанс зробити рахунок 3:2. Жаль, що ми не реалізували ці моменти.

Ми пропустили два схожі голи, могли б захищатися краще, але Болонья теж заслуговує на похвалу, потрібно віддати належне супернику", – сказав Індзагі.