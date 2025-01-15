Інтер не зміг переграти Болонью у 19-му турі Серії А

У середу, 15 січня, відбувся заключний матч 19 туру італійської Серії А з футболу, в якому Інтер зіграв унічию з Болоньєю.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Болонья швидко відкрила рахунок на 15-й хвилині, однак до перерви пропустила двічі. Втім, у другому таймі команда Вінченцо Італьяно все ж врятувалася від поразки завдяки голу Гольма.

У підсумку Болонья набрала 30 очок та зберегла за собою 8-му сходинку в турнірній таблиці. Інтер із 44 очками залишився другий. Команда Індзагі відстає від лідируючого Наполі на 3 бали, однак має ще матч у запасі.

Чемпіонат Італії – Серія А

19 тур, 15 січня

Інтер – Болонья 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 15 Кастро, 1:1 – 19 Дюмфріс, 2:1 – 45+1 Мартінес, 2:2 – 64 Гольм

Нагадаємо, 14 січня відбулось два матчі 19 туру італійської Серії А.